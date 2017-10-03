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3 liralık park ücretini almak için koşarken düşüp yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde, 3 TL'lik park ücretini ödemeden ayrılan sürücünün kullandığı aracın peşinden koşan park görevlisi Neşe Dülger yere düşerek yaralandı

3 liralık park ücretini almak için koşarken düşüp yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde, 3 TL'lik park ücretini ödemeden ayrılan sürücünün kullandığı aracın peşinden koşan park görevlisi Neşe Dülger yere düşerek yaralandı

03 Ekim 2017 Salı 17:40
3 liralık park ücretini almak için koşarken düşüp yaralandı
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OLAY öğle saatlerinde, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi'nde meydana geldi. Cadde de park görevlisi olarak çalışan Neşe Dülger, 3 TL'lik ücreti ödemeden park yerinden ayrılan sürücünün kullandığı aracın peşinden koşarken dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpması sonucu yaralanan kadını görenler 112 Acil'den yardım istedi. Yüzü kanlar içerisinde kalan Neşe Dülger olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KocaeliGölcükPark ücreti
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