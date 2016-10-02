3 kova dolusu para buldular

SAKARYA'NIN hendek ilçesinde mantar toplamaya giden köylüler, 3 kova dolusu madeni para buldu.

Alınan bilgiye göre, dikmen Mahallesi'nde halk arasında "Kanlıca mantarı" diye tabir edilen yiyecekten toplamak üzere mahalle muhtarı Menderes Ayvaz ile Kaymakdere mevkisine giden vatandaşlar, yolun yaklaşık 5 metre aşağısında yere saçılmış halde çok sayıda 1 liralık madeni para buldu.

Madeni paraları kovalara dolduran köylüler, 3 kova dolusu parayı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Kim ya da kimler tarafından atıldığı henüz belirlenemeyen paraların sahte olup olmadığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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