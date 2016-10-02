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3 kova dolusu para buldular

Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamak için gittikleri yerde 3 kova dolusu madeni parayla karşılaşan köylüler, topladıkları paraları jandarma ekiplerine teslim etti

3 kova dolusu para buldular

Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamak için gittikleri yerde 3 kova dolusu madeni parayla karşılaşan köylüler, topladıkları paraları jandarma ekiplerine teslim etti

02 Ekim 2016 Pazar 14:26
3 kova dolusu para buldular
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SAKARYA'NIN hendek ilçesinde mantar toplamaya giden  köylüler, 3 kova dolusu madeni para buldu. 
Alınan bilgiye göre, dikmen Mahallesi'nde halk arasında "Kanlıca  mantarı" diye tabir edilen yiyecekten toplamak üzere mahalle muhtarı Menderes  Ayvaz ile Kaymakdere mevkisine giden vatandaşlar, yolun yaklaşık 5 metre  aşağısında yere saçılmış halde çok sayıda 1 liralık madeni para buldu. 
Madeni paraları kovalara dolduran köylüler, 3 kova dolusu parayı  Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti. 
Kim ya da kimler tarafından atıldığı henüz belirlenemeyen paraların  sahte olup olmadığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
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Son Güncelleme: 02.10.2016 15:28
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3 Kova Dolusu Para BuldularSakaryaHendekMantar
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