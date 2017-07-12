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12 Mart Günlük Burç Yorumu

3 kişiyi silahla vuran genç tutuklandı

Samsun'da kendisine çarpan cipin aynası yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi tabancayla vuran genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

3 kişiyi silahla vuran genç tutuklandı

Samsun'da kendisine çarpan cipin aynası yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi tabancayla vuran genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:45
3 kişiyi silahla vuran genç tutuklandı
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OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi fuar alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki O.A.'ya, fuar alanı içinde yürürken yanından gecen cipin aynası çarptı. Bu sırada cipte bulunanlar ile O.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.A. tabancayla ateş ederek M.O., (39) D.Y. (32) ve H.G.K.'yi (24) bacaklarından yaralarken, D.İ.O.'yu (19) ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, O.A. ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma sırasında O.A.'yı yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Polisteki sorgusu tamamlanan O.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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Son Güncelleme: 12.07.2017 17:48
Anahtar Kelimeler:
SamsunTabancaGenç
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