3 kişiyi öldürüp jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm, geleceğim

KONYA'NIN Ereğli ilçesinde müteahhit bürosuna pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Cinayet zanlısı Cem K.'nın evinin yıkılmasını istemediği, müteahhit ile anlaşan komşulara kızdığı için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürürüp kaçan cinayet zanlısının, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği öğrenildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre iş yerinde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

MÜTEAHHİT İŞ YERİNDE YOKTU

Olayın ardından adrese çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan 1 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alını. Silahlı saldırı sırasında müteahhit A.S.'nin iş yerinde bulunmadığı öğrenildi.

BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısının, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi.

Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi henüz açıklanmayan şüphelinin otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.