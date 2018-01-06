Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 6 Ocak 2018 Cumartesi
6 Ocak Günlük Burç Yorumu
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?

3 kişiyi öldürüp jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm, geleceğim

Konya'da müteahhit ile anlaşma yapan komşularına kızıp 3 kişiyi öldüren şüpheli kaçtı. Kaçtıktan sonra 1 kişiyi daha öldüren zanlı jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm. Gelip teslim olacağım

3 kişiyi öldürüp jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm, geleceğim

Konya'da müteahhit ile anlaşma yapan komşularına kızıp 3 kişiyi öldüren şüpheli kaçtı. Kaçtıktan sonra 1 kişiyi daha öldüren zanlı jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm. Gelip teslim olacağım

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
3 kişiyi öldürüp jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm, geleceğim
banner404

KONYA'NIN Ereğli ilçesinde müteahhit bürosuna pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Cinayet zanlısı Cem K.'nın evinin yıkılmasını istemediği, müteahhit ile anlaşan komşulara kızdığı için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürürüp kaçan cinayet zanlısının, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği öğrenildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan Cem K., binalarının yıkılıp yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre iş yerinde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
MÜTEAHHİT İŞ YERİNDE YOKTU
Olayın ardından adrese çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan 1 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alını. Silahlı saldırı sırasında müteahhit A.S.'nin iş yerinde bulunmadığı öğrenildi.

BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU
3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısının, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi.
Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi henüz açıklanmayan şüphelinin otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KonyaJandarmaPompalı TüfekMüteahhit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendi canından vazgeçen anne, bebeğini kurtarmak için balkondan attı
Kendi canından vazgeçen anne, bebeğini kurtarmak için balkondan attı
Evli sevgilisiyle bir olup eski nişanlısının evini soydular
Evli sevgilisiyle bir olup eski nişanlısının evini soydular
Aracında donarak öldü
Aracında donarak öldü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim