3 kişiyi iple bağlayıp, tabancayla öldürmüşler

OLAY, dün akşam saatlerinde, Eskişehir'in Çifteler ilçesi, Erbap Mahallesi, Afetevleri'nin arkasında bulunan Serdar Sarıtepe'ye ait çiftlik evinde meydana geldi. Serdar Sarıtepe, iddiaya göre, daha önce hayvan alım- satımdan kendisine 600 bin TL borcu olan ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde oturan Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir'i hayvan satma bahanesiyle Çifteler'e yeniden davet etti. Serdar Sarıtepe ile arkadaşı Mustafa Bülbül, çiftlik evine gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile Seçkin Kantir ile borç- alacak yüzünden tartıştı. Sarıtepe ve Bülbül, daha sonra ellerini iple bağladığı 3 kişiye tabancayla ateş ederek, öldürdü.

Olay yerinden kaçan Serdar Sarıtepe, polis ekipleri tarafından İstanbul'da, Mustafa Bülbül ise Denizli'de yakalandı. Ekipler, olaya karışan çiftlik çalışanları Mesut Köksal (34), Gökhan Çelik (30), Erman Çaldemir (32), Hakan Atay (28) ve Ercan Akdemir'i (27) de gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.