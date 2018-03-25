3 ili ayağa kaldırmıştı! O kişi yakalandı

ISPARTA Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Isparta’da meydana gelen oto hırsızlığıyla ilgili operasyon yapan polis ekipleri, kaçmak isteyen zanlıyı kovalamaca sonucu yakalayarak 3 olayı birden aydınlattı. Edinilen bilgiye göre, 28 Şubat 2018 tarihinde Yeni Sanayi Sitesi’nde anahtarı üzerinde bırakılan çalışır vaziyetteki bir otomobili çaldıktan sonra kayıplara karışan şüpheliyi bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Şüphelinin Engin Ş. (45) olduğunu belirleyen Isparta Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, merkeze bağlı Aliköy’de çalışma başlattı. Zanlı Engin Ş., polis ekiplerini fark ederek araçla kaçmaya başladı. Kovalamacayla devam eden operasyonda, Aliköy civarından kaçarak Antalya istikametine geçmek isteyen şüpheli, bu kez yakalanacağını anlayınca kullandığı aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Emniyet ekiplerinin ısrarlı takibi sonuç vererek, Engin Ş. yakalandı.

KAÇTIĞI ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI

Polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde 42 plakalı aracın da Konya’nın Akşehir ilçesinden 18 Mart 2018 tarihinde çalındığını belirledi. Şüpheliye üst araması yapan polis, şahsın üzerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı sonrasında çalındığı belirlenen 1 adet kimlik ve 1 adet sürücü belgesi ele geçirdi.

3 HIRSIZLIK OLAYI SONRASI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Engin Ş., gerekli ifade ve işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi. Farklı şehirlerde 2 ayrı oto hırsızlığı ve bir işyerinden hırsızlık olmak üzere, toplam 3 hırsızlık suçundan mahkemeye çıkarılan Engin Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.