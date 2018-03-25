Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

3 ili ayağa kaldırmıştı! O kişi yakalandı

Isparta ve Konya’da 2 ayrı oto hırsızlığı ile Antalya’da işyerinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şahıs, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

3 ili ayağa kaldırmıştı! O kişi yakalandı

Isparta ve Konya’da 2 ayrı oto hırsızlığı ile Antalya’da işyerinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şahıs, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

25 Mart 2018 Pazar 10:21
3 ili ayağa kaldırmıştı! O kişi yakalandı
banner404

ISPARTA Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Isparta’da meydana gelen oto hırsızlığıyla ilgili operasyon yapan polis ekipleri, kaçmak isteyen zanlıyı kovalamaca sonucu yakalayarak 3 olayı birden aydınlattı. Edinilen bilgiye göre, 28 Şubat 2018 tarihinde Yeni Sanayi Sitesi’nde anahtarı üzerinde bırakılan çalışır vaziyetteki bir otomobili çaldıktan sonra kayıplara karışan şüpheliyi bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Şüphelinin Engin Ş. (45) olduğunu belirleyen Isparta Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, merkeze bağlı Aliköy’de çalışma başlattı. Zanlı Engin Ş., polis ekiplerini fark ederek araçla kaçmaya başladı.  Kovalamacayla devam eden operasyonda, Aliköy civarından kaçarak Antalya istikametine geçmek isteyen şüpheli, bu kez yakalanacağını anlayınca kullandığı aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Emniyet ekiplerinin ısrarlı takibi sonuç vererek, Engin Ş. yakalandı. 

KAÇTIĞI ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI

Polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde 42 plakalı aracın da Konya’nın Akşehir ilçesinden 18 Mart 2018 tarihinde çalındığını belirledi. Şüpheliye üst araması yapan polis, şahsın üzerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı sonrasında çalındığı belirlenen 1 adet kimlik ve 1 adet sürücü belgesi ele geçirdi. 

3 HIRSIZLIK OLAYI SONRASI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Engin Ş., gerekli ifade ve işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi. Farklı şehirlerde 2 ayrı oto hırsızlığı ve bir işyerinden hırsızlık olmak üzere, toplam 3 hırsızlık suçundan mahkemeye çıkarılan Engin Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
IspartaHırsızlıkOtoEnginAliköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisini Facebook'tan etiketleyen öğrencinin boğazını kesti!
Sevgilisini Facebook'tan etiketleyen öğrencinin boğazını kesti!
D-100 karayolunda can pazarı!
D-100 karayolunda can pazarı!
Araç su birikintisine devrildi: 5 ölü!
Araç su birikintisine devrildi: 5 ölü!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim