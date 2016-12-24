3 ilde insan kaçakçılığı operasyonu

Karar üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gözaltılar olduğu öğrenilirken, operasyon devam ediyor.
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