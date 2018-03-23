3 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonu

KÜTAHYA Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Bursa ve Eskişehir'de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sefa S., Rıdvan D. ve İlker C. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Fuhuş yaptıkları, buna aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen diğer şüpheliler K.M., M.G.Y., K.E. ve İ.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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