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3 gündür aranıyordu! Cesedi ağaca asılı halde bulundu

Sivas'ta 3 gündür kayıp olan 26 yaşındaki gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu

3 gündür aranıyordu! Cesedi ağaca asılı halde bulundu

Sivas'ta 3 gündür kayıp olan 26 yaşındaki gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:16
3 gündür aranıyordu! Cesedi ağaca asılı halde bulundu
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SİVAS'TA 3 gündür haber alınamayan 26 yaşındaki Fikret Turan, merkeze bağlı Dörteylül köyü yakınlarında ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

POLİSE, "AĞACA ASILI ERKEK CESEDİ BULUNDU" İHBARI YAPILDI

26 Nisan Perşembe günü kent merkezindeki evinden ayrılan işsiz Fikret Turan bir daha geri dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı. Aramalar sürerken bugün saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Dörteylül köyü yakınlarında, dere kenarında iple ağaca asılı halde bir erkek cesedi olduğu ihbarı yapıldı.

CESEDİN 3 GÜNDÜR KAYIP OLAN GENCE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine olay yerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ceset bulunduğu yerden indirildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Fikret Turan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Turan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fikret Turan'ın cesedi Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan'ın intihar ettiği sanılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fikret TuranDörteylül KöyüDörteylülSivas
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