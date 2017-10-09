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3 ev kül oldu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Efendiköprüsü köyünde çıkan yangında 3 ev kül olurken, 2 yaşlı çift evsiz kaldı

3 ev kül oldu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Efendiköprüsü köyünde çıkan yangında 3 ev kül olurken, 2 yaşlı çift evsiz kaldı

09 Ekim 2017 Pazartesi 07:38
3 ev kül oldu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Mehmet Sait Birol (85) ve Hafize Birol (85) çiftine ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın büyüyerek hemen yanındaki Şeyheddin Durgun (89) ve Asiye Durgun (81) çiftinin evine sıçradı. Durumu fark eden komşular, Mehmet Sait Birol ve Hafize Birol çiftinin, damatları Efendiköprüsü Muhtarı Yakup Durgun'un evinde olduğunu öğrendiler. Diğer evde bulunan Şeyheddin Durgun ve eşi Asiye Durgun köylüler tarafından son anda kurtarıldılar. Çıkan yangına Çavdarhisar Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerin itfaiyeleri tarafından müdahale edilirken 2 yaşlı çifttin evleri eşyalarıyla birlikte kül oldu. Aynı yangında Ziya Kaya'ya ait kullanilmayan bir ev de kullanılamaz hale geldi.
Efendiköprüsü Köyü Muhtarı Yakup Durgun, ''Kayınpederim Mehmet Sait Birol ve Kayınvalidem yangın çıktığında bende misafir olarak bulunuyorlardı. Ancak abim Şeyheddin Durgun ve eşi Asiye Durgun'u son anda köylülerimizle kurtardık. Çok şükür yaralı ve can kaybımız yok. Fakat tüm eşyaları 2 aileninde yangınla birlikte kül oldu. Ziya Kaya'ya ait boş evde tamamen yandı'' ifadelerini kullandı.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KütahyaÇavdarhisarEfendiköprüsü KöyüYangın
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