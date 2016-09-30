3 ev kül oldu

Gecenin karanlığını aydınlatan yangında İsmail Kölmök, eşi ve komşularının yardımıyla felçli oğlu Mehmet Kölmök'ü alevlerin arasından çıkartarak olası bir facianın önüne geçti.
Korku dolu dakikaların yaşandığı Mütevelli Mahallesinde evi yanarak kullanılamaz hale gelen Cumali Kaşlı, bir yıllık evli olduğunu henüz borcunu dahi ödeyemediği eşyalarının tamamen yandığını söyledi. Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen ise olayda can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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