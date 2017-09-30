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3 çocuk annesi kadın boğazına bıçağı dayayıp…

Kayseri'de oturan 48 yaşındaki Z.M., 3 çocuğu için aldığı 3 maaştan 1'ni yapılan yardımların çocuklara ulaşmaması nedeniyle kesildi. Duruma tepki gösteren kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi önüne gelerek, boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulundu

3 çocuk annesi kadın boğazına bıçağı dayayıp…

Kayseri'de oturan 48 yaşındaki Z.M., 3 çocuğu için aldığı 3 maaştan 1'ni yapılan yardımların çocuklara ulaşmaması nedeniyle kesildi. Duruma tepki gösteren kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi önüne gelerek, boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulundu

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:28
3 çocuk annesi kadın boğazına bıçağı dayayıp…
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OLAY, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi önünde meydana geldi. Ekonomik durumu iyi olmyan, 3 çocuğundan her biri için 685 lira aylık alan Zahide Memiş, Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, yaptıkları ev kontrollerinde yardımların çocuklara ulaşmadığını değerlendirerek 3 maaştan 1'ini kesti. Yetkililer, çocuklar için yapılan yardımın yerinde kullanılması durumunda, kesilen maaşın tekrar bağlanacağını anneleri Z.M.'ye  anlatmasına rağmen tepki gösteren  3 çocuk annesi kadın boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Çalışanlar ve çevredekiler polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis memurları Z.M.'den boynuna dayadığı bıçağı bırakmasını istedi. Polisin ikna çabaları sırasında Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarından biri kadının arkasından gelerek bıçağa sarıldı. Polis ekipleri de bıçağı tutarak kadının elinden  aldı. Yarım saat süren eylemin ardından  3 çocuk annesi kadın , polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

YETKİLİLER NE DİYOR?

Aile ve Sosyal  Politikalar  Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, Z.M.'le 3 çocuğu için ayda 685'er TL'den toplamda 2 bin 55 TL aylık ödendiğini, yaptıkları incelemelerde ailenin verilen parayı çocuklar için kullanmadığı, aile reisinin parayı farklı alışkanlıklarına harcadığını belirleyince 1 aylığı kestiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriAile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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