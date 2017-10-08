3 bin TL’ye çalıştıracak eleman bulamıyorlar

BAĞLAR ilçesine bağlı Ziyaret ve Laçin köylerinde besiciler hayvanlarını otlatmak için çoban bulamıyor. Çobanların asgari ücretli işlerde çalışmak için batı illerine gittiğini belirten köylüler, hayvanlarını otlatmakta zorluk çekiyor. 500 küçükbaş hayvanı olduğunu ve en az 3 çobana ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ziyaret köyünden besici Maruf Karacadağ, “Ev halkından biri varsa o yardımcı oluyor. Yoksa çoban almak zorundasın. Yaklaşık 3 bin TL teklif ediyoruz gelmiyorlar. Gece gündüz sürekli dışarıdalar. Ot da yok. Hayvanlar durmuyor sürekli dolanıyor. Yatma imkanı da bulamıyorlar” dedi.

“Asgari ücreti 3 bin TL’ye tercih ediyorlar”

Çobanların düşük maaşlı olsa da sigortadan dolayı asgari ücretli işlerde çalışmak için batıya gittiğini aktaran Karacadağ, “Burada çobanlar için bir sigorta imkanı olsa düşük bir maaşla yine yaparlar. Biz de 3 bin TL’den fazla veremiyoruz. İmkan yok. Hayvanlarımız düşük fiyata alıcı buluyor. Ondan dolayı fazla bir para veremiyoruz. O yüzden çobanlar asgari ücreti 3 bin TL’ye tercih ediyor” diye konuştu.

Laçin köyünden besici Cengiz Karacadağ da hayvanlara tek başına bakmak zorunda olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Sigortaları yok ve gece gündüz dışarıdalar. Biz de 3 bin TL’den fazla fiyat veremiyoruz. Ben tekim, iki ağabeyim askerde ve onların askerliğinin bitmesine daha çok var. Tek başıma zorluk çekiyorum.”