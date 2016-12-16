3 bin litrelik toprağa gömülü mazot tankı ele geçirildi

16 Aralık 2016 Cuma 11:13
SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube ile Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukova D-650 Karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde bulunan madeni yağ satışının yapıldığı işyerinde kaçak akaryakıt satıldığını belirledi. Jandarmanın operasyonunda işyerinde arama yapıldı. Belediyeye ait iş makinesi ile işyerinin yanında kazı yapılarak 3 bin litrelik tank ortaya çıkarıldı. Tanktaki 540 litre kaçak mazota el konuldu. Jandarma işyerinde çalışan bir kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.
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