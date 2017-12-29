3 bin 291 litre kaçak içki ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerini sürdüren Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir ayda düzenlenen 3 ayrı operasyonda 10 ton 799 kilo kaçak rakı ele geçirildi. 10 ton kaçak içkinin ele geçirildiği Uygur köyünde yapılan yeni operasyonda 10 şahsa ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada toplam 3 bin 291 litre kaçak rakı tespit edildi. İmalatta kullanılan 3 damıtma cihazı düzeneği, 7 bakır kazan, 20 litre kaçak votka, 12 kilo anason bitkisi ile bir ruhsatsız tabancaya el konuldu.
Toplam 337 bin 562 TL idari yaptırım uygulanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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