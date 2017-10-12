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294 öğrenci yemekten zehirlendi

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ndeki Demirli Baran İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 294 öğrenci, yedikleri öğlen yemeği sonrası zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı

294 öğrenci yemekten zehirlendi

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ndeki Demirli Baran İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 294 öğrenci, yedikleri öğlen yemeği sonrası zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı

12 Ekim 2017 Perşembe 21:05
294 öğrenci yemekten zehirlendi
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ERGANİ İlçesi'nde 294 öğrencinin yediği yemekten zehirlenmesiyle ilgili DiyarbakırValiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "12/10/2017 tarihinde İlimiz Ergani İlçesi Demirli Baran İlk/Ortaokulunda, 294 öğrenciye öğle yemeği olarak dağıtılan kumanyadan yiyen 30 öğrencimizin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti sonucu şüphe üzerine okul idaresi sağlık kuruluşları ile irtibata geçmiş, ihtiyaten öğrencilerin hastanelere sevki sağlanmıştır. Söz konusu gıdaların numuneleri alınarak, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Öğrencilerin sağlık durumu iyi durumdadır. 9 öğrencimiz tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Konu ile ilgi adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakıröğrenciDemirli Baran İlk Ve Ortaokulu
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