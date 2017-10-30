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29 Ekim sabahı Ankara'da ağızları açık bırakan manzara

29 Ekim günü Ankara'da gökyüzünde beliren Atatürk silueti görenlerin ağzını açık bıraktı

29 Ekim sabahı Ankara'da ağızları açık bırakan manzara

29 Ekim günü Ankara'da gökyüzünde beliren Atatürk silueti görenlerin ağzını açık bıraktı

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:42
29 Ekim sabahı Ankara'da ağızları açık bırakan manzara
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29 EKİM günü tüm yurtta  Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılırken  Ankara'da gökyüzüne yansıyan  Atatürk silueti amatör kameraya yansıdı.

29 EKİM'E DENK GELDİ

Görüntülerde bulutlar  Atatürk'ün yandan çekilmiş profilini oluşturuyor. Bulutların görüntüsünü gören vatandaşlar ise şaşkınlığa uğradı. Görüntülerin  29 Ekim'e denk gelmesi ise dikkat çekti.

ARDAHAN'DA HER YIL OLUYOR

Hatırlanacağı üzere Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında da 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder  Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti her yıl aynı tarihlerde ortaya çıkıyor.

Atatürk silüeti, ilk defa 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından görüldü. Siluetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Kumru, 1988 yılında bu fotoğrafıyla bir gazetenin düzenlediği amatör fotoğrafçılık dalında birincilik ödülü elde etti. Bu arada Damal ilçesinde 1995'den itibaren temmuz ayı içinde  Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri düzenleniyor.

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Cumhuriyet BayramıAnkaraMustafa Kemal Atatürk29 EkimGüncel
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