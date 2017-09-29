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28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte 28 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı

28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte 28 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı

29 Eylül 2017 Cuma 18:16
28 terörist etkisiz hale getirildi
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AĞRI Doğubayazıt Güngören Köyü kırsalındaki operasyonda 10 terörist öldürüldü. Ayrıca bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda;

2 bixi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikov piyade tüfeği ele geçirildi. Hakkari Şemdinli Umurlu köyü kırsalında ise 3 terörist öldürüldü.

Şırnak merkeze bağlı Dereler köyü kırsalındaki operasyonda ise 6 terörist öldürüldü.  Van Erciş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürülürken teröristler ile birlikte; 1 kalaşnikov, 1 tabanca, 1 el bombası ele geçirildi. Şırnak Beytüşşebap Kato dağı'nda çıkan çatışmada ise 2 terörist öldürüldü.  Ayrıca teröristler ile birlikte; 1 kalaşnikov, 1 roketatar, 2 el bombası ele geçirildi. Şırnak Silopi Habur sınır kapısı'nda ise 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Diyarbakır Lice ilçesi Kırkpınar mahallesinde ise sığınakta  8 fünye, 550 m kablo, 1 kamera,1 kütüklük, 2 tüp, 8 pil, 1 sırt çantası ele geçirildi. Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında dün saat saat 12.00 sularında tespit edilen 2 sığınak içerisinde;  1 kalaşnikov,  220 kalaşnikov fişeği, 7 kalaşnikov şarjörü, 4 el bombası, 6 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 400 M-16 fişeği, 2 M-16 şarjörü ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı
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