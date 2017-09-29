28 terörist etkisiz hale getirildi

AĞRI Doğubayazıt Güngören Köyü kırsalındaki operasyonda 10 terörist öldürüldü. Ayrıca bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda;

2 bixi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikov piyade tüfeği ele geçirildi. Hakkari Şemdinli Umurlu köyü kırsalında ise 3 terörist öldürüldü.

Şırnak merkeze bağlı Dereler köyü kırsalındaki operasyonda ise 6 terörist öldürüldü. Van Erciş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürülürken teröristler ile birlikte; 1 kalaşnikov, 1 tabanca, 1 el bombası ele geçirildi. Şırnak Beytüşşebap Kato dağı'nda çıkan çatışmada ise 2 terörist öldürüldü. Ayrıca teröristler ile birlikte; 1 kalaşnikov, 1 roketatar, 2 el bombası ele geçirildi. Şırnak Silopi Habur sınır kapısı'nda ise 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır Lice ilçesi Kırkpınar mahallesinde ise sığınakta 8 fünye, 550 m kablo, 1 kamera,1 kütüklük, 2 tüp, 8 pil, 1 sırt çantası ele geçirildi. Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında dün saat saat 12.00 sularında tespit edilen 2 sığınak içerisinde; 1 kalaşnikov, 220 kalaşnikov fişeği, 7 kalaşnikov şarjörü, 4 el bombası, 6 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 400 M-16 fişeği, 2 M-16 şarjörü ele geçirildi.