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28 kişilik suç örgütü çökertildi

Aydın’da suç işlemek maksadıyla, silahla ölümle tehdit, tefecilik, darp, cebir gibi suçları işledikleri tespit edilen 28 kişi 400 polisin katıldığı dev operasyonla gözaltına alındı

28 kişilik suç örgütü çökertildi

Aydın’da suç işlemek maksadıyla, silahla ölümle tehdit, tefecilik, darp, cebir gibi suçları işledikleri tespit edilen 28 kişi 400 polisin katıldığı dev operasyonla gözaltına alındı

19 Ekim 2017 Perşembe 18:49
28 kişilik suç örgütü çökertildi
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AYDIN Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 5 ay süren takip sonucunda Aydın’ın Germencik ilçesinde silahla ölümle tehdit ve şiddet uygulayarak tefecilik yoluyla bazı vatandaşları borçlandırdıkları, bu borca karşı vatandaşların tapulu arazilerini sattırdıkları tespit edilen, İ.D liderliğindeki 28 kişilik Silahlı Organize Suç örgütü, 400 polisin katıldığı şafak operasyonu ile çökertildi.
Germencik ilçesi ve köylerinde 27 ev, 2 işyeri, 18 araç aranırken, örgütün lideri ve üyeleri olduğu belirtilen 28 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve üç adet şarjör, 348 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet kuru sıkı tabanca fişeği, bir miktar esrar maddesi, 3 adet kılıç, 1 adet sustalı bıçak ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen çeşitli tapu, senet, borç alacak kayıtlarının tutulduğu belgeler ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Emniyet MüdürlüğüAydınSuç örgütü
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