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26 kilo kokaini çocuk kıyafetlerine emdirmişler

Çocuk kıyafeti ve bornoz gibi tekstil ürünlerine emdirilmiş vaziyette piyasa değeri 5 milyon 532 bin TL olan 26 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Gönderilerin rutin dağıtım işlemleri sırasında posta dağıtıcısına refakat eden ekipleri şahısları adreslerinde gözaltına aldı

26 kilo kokaini çocuk kıyafetlerine emdirmişler

Çocuk kıyafeti ve bornoz gibi tekstil ürünlerine emdirilmiş vaziyette piyasa değeri 5 milyon 532 bin TL olan 26 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Gönderilerin rutin dağıtım işlemleri sırasında posta dağıtıcısına refakat eden ekipleri şahısları adreslerinde gözaltına aldı

05 Ekim 2017 Perşembe 15:02
26 kilo kokaini çocuk kıyafetlerine emdirmişler
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri dedektör köpekleriyle birlikte kargoda da uyuşturucuya geçit vermiyor. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından İstanbul Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde yapılan rutin kontrollerde narkotik dedektör köpekler Nitro, Baron, Kabold ve Aika’nın Brezilya’dan gelen gönderilere aşırı tepki vermesi üzerine, gönderiler muhafaza personeli tarafından açıldı. Paketlerden çıkan kullanılmış kıyafetlerden alınan numuneler, uyuşturucu test kitinde analiz edildi ve kokain uyarısı alındı. Ağırlığı 26 kilo 760 gram gelen kıyafetlere emdirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyon 352 bin TL olduğu açıklandı.

POSTA DAĞITICISIYLA EVE GİTTİLER, ŞAHISLARI GÖZALTINA ALDILAR

Gönderilerin içeriklerinin benzerlik göstermesi ve gönderi üzerindeki el yazılarının çok benzer olması, gönderilerin bağlantılı olabileceği şüphesini doğurması sonucu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gönderilerin rutin dağıtım işlemleri posta dağıtıcısına refakat edilerek devam ettirildi ve alıcılar adreslerinde gözaltına alındı. Şahısların, sorgusunda paketleri teslim edecekleri şahıslar olduğu öğrenildi ve diğer alıcılarla irtibat kurmaları sağlanarak kararlaştırılan buluşma yerlerinde bu kişiler de kıskıvrak yakalandı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk KıyafetiKOKAİN
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