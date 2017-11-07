26 ayrı suçtan aranan 5 kişi tutuklandı

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ortak operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Silahla kasten yaralama, hırsızlık, alıkoyma, mala zarar verme, otodan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, işyeri ve ikametlerden hırsızlık gibi suçlardan aranan A.K, A.F.Y, S.K ve yaşları 18’den küçük olan İ.Y.K ile C. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.
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