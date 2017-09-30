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2,5 yaşındaki Ferhat, 25 saat sonra kayalıklarda bulundu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir köyde dün kaybolan 2,5 yaşındaki Ferhat Yıldırım, 25 saat sonra kayalıklarda sıkışmış olarak bulundu. Geceyi sıkıştığı iki kayanın arasında geçiren küçük Ferhat'ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir ayağında ise şişlik olduğu bildirildi

2,5 yaşındaki Ferhat, 25 saat sonra kayalıklarda bulundu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir köyde dün kaybolan 2,5 yaşındaki Ferhat Yıldırım, 25 saat sonra kayalıklarda sıkışmış olarak bulundu. Geceyi sıkıştığı iki kayanın arasında geçiren küçük Ferhat'ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir ayağında ise şişlik olduğu bildirildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 14:43
2,5 yaşındaki Ferhat, 25 saat sonra kayalıklarda bulundu
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ELAZIĞ'IN Arıcak ilçesinde bir köyde dün kaybolan 2,5 yaşındaki Ferhat Yıldırım, 25 saat sonra kayalıklarda sıkışmış olarak bulundu. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı habercik köyünde ikamet eden Cemil ve Zübeyde Yıldırım çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları Ferhat dün Sabah 10.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Çocuklarını göremeyen aile, ilk önce kendi imkanları ve köylülerin yardımı ile arama yaptı. Bir sonuç alamayan aile bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, köy korucuları ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köye gelen ekipler gruplar halinde mola vermeden dünden bugüne kadar arama yaptı. Bu sırada çevre köylerdeki tüm camilerden de anons yapıldı.

Kayalıklara sıkışmış bulundu

Ekipler ve köylülerin katıldığı 24 saat aralıksız devam eden arama çalışması bugün sonuç verdi. Küçük çocuk, köyün 5 kilometre uzağında dağlık alanda iki kaya arasında sıkışmış bulundu. Kurtarma ekipleri çevre güvenliğini alarak küçük çocuğu sıkıştığı yerden çıkarma çalışmalarına başladı. Kayanın altını boşaltan ekipler, halatla kayayı yerinden oynattı. Yarım saat süren çalışma sonrası küçük Ferhat sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Kurtarılan çocuk olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen çocuk, her ihtimale karşı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yeğeni ile ilgili bilgi veren amca Hacı Yıldırım, "Yeğenim dün en son 10 civarından görülmüş. 11.00’da fark etmişler kaybolduğunu cuma namazından sonra tüm köylülere haber verildi. Anonslar yapıldı. O saatten sonra komşu köylerden dahi gelip aram yaptık. Her yer arandı. Jandarma, afad ve köy koruyucuları geldi. Dünden beri aranıyordu. En son bugün 11.00 civarlarında yukarıda dağlık alanda 2 kaya arasına sıkışmış şekilde bulundu. Ekipler ve tüm köylülerin yardımı ile kaya arasından çıkartıldı" dedi.

Yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğu da aktaran amca Yıldırım, ayağında şişlik olduğunu sağlık ekiplerinin gerekli müdahaleyi yaptığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ElazığAfad
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