25 ülkenin büyükelçisi Kütahya'da

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla 25 ülkenin büyükelçisi, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı için Kütahya'ya geldi.
Organizasyon kapsamında Makedonya, Tayland, Ruanda, Brezilya, Kanada, Filipinler, Güney Afrika, Letonya, Moritanya, Vatikan, İsrail, İspanya, Kostarika, Güney Kore, Danimarka, KKTC, Güney Sudan, Çin, Polonya, Afganistan, Pakistan, Brunei, Guatemala, Lübnan ve Kosova'nın büyükelçileri, Germiyan Sokağı'ndaki tarihi konaklar, çini atölyeleri, tarihi Ulu Cami ve Kütahya Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da katıldığı tanıtım gezisine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel ve Vural Kavuncu da katıldı.
Büyükelçiler, Çavdarhisar ilçesindeki, Aizanoi Antik Kenti'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilecek "Senfonik Türküler Konseri"ni takip edecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.