25 kilo TNT ele geçti, 3 terörist yakalandı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, terör örgütü PKK PYD üyelerinin Türkiye'deki metropol şehirlerde bombalı eylemlerde kullanılacağı belirtilen 25 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 terörist operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD mensupları tarafından Türkiye'ye yasa dışı yollardan patlayıcı madde sokulacağına yönelik bir ihbar üzerine Akçakale İlçesi'nde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, ilçenin Yağmur Alan mevkisinde toprağa gömülü 20 kilo, Kepezli Mahallesi'nde ise 5 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polisler, patlayıcılarla ilgili oldukları öne sürülen PKK PYD üyesi Suriye uyruklu Mazlum İ., Halil El A. ve Hacı El A.'yı gizlendikleri evde gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan şüphelilerin, Suriye'den getirdikleri patlayıcılarla Türkiye’deki metropol büyükşehirlerde sansasyonel bombalı saldırı düzenlemeyi amaçladıkları kaydedildi.

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