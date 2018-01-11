24 saatte üç intihar girişimi; 2 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, ilk intihar girişimi sabah saatlerinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Hakan S. üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar hemen müdahalesi sonucu şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. İkinci intihar girişimi ise Yenipazar ilçesinin Koyunlar Mahallesinde yaşandı. Bircan U. (35) isimli şahıs hayvan damında kendini asarak yaşamına son verdi. Akşam saatlerinde ise Yenipazar Çarşı Mahallesinde ikamet eden Yenipazar belediyesi eski nikah memuru Mustafa P.(73) de evinin çatısında hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sakin şehir Yenipazar’da son 24 saat içinde yaşanan üç intihar girişimi ilçe sakinlerini üzdü.
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