Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 12 Ocak 2018 Cuma
Günlük Burç Yorumu - 12...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...

24 saatte üç intihar girişimi; 2 ölü, 1 yaralı

Aydın’ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar’da son yirmidört saatte üç intihar olayı yaşandı. İlçede ölmek için üzerine benzin döken şahıs yaralı olarak kurtarılırken, diğer iki kişi ise hayatını kaybetti

24 saatte üç intihar girişimi; 2 ölü, 1 yaralı

Aydın’ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar’da son yirmidört saatte üç intihar olayı yaşandı. İlçede ölmek için üzerine benzin döken şahıs yaralı olarak kurtarılırken, diğer iki kişi ise hayatını kaybetti

11 Ocak 2018 Perşembe 23:49
24 saatte üç intihar girişimi; 2 ölü, 1 yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, ilk intihar girişimi sabah saatlerinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Hakan S. üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar hemen müdahalesi sonucu  şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. İkinci intihar girişimi ise Yenipazar ilçesinin Koyunlar Mahallesinde yaşandı. Bircan U. (35) isimli şahıs hayvan damında kendini asarak yaşamına son verdi. Akşam saatlerinde ise Yenipazar Çarşı Mahallesinde ikamet eden Yenipazar belediyesi eski nikah memuru Mustafa P.(73) de evinin çatısında hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakin şehir Yenipazar’da son 24 saat içinde yaşanan üç intihar girişimi ilçe sakinlerini üzdü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aydınİntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevi firarisini kovalayan polis memuru, kendi silahıyla vuruldu
Cezaevi firarisini kovalayan polis memuru, kendi silahıyla vuruldu
Tuvalette gizli kamera şoku! Sapık işletmeci herkesi böyle izlemiş
Tuvalette gizli kamera şoku! Sapık işletmeci herkesi böyle izlemiş
Köyde korku dolu gece! Çatılar uçuştu, evden dışarıya çıkamadılar
Köyde korku dolu gece! Çatılar uçuştu, evden dışarıya çıkamadılar

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim