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24 işadamına flaş tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan ikinci iş adamları davasında, 24 kişiye daha tahliye kararı çıktı

24 işadamına flaş tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan ikinci iş adamları davasında, 24 kişiye daha tahliye kararı çıktı

07 Kasım 2017 Salı 21:36
24 işadamına flaş tahliye
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FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Denizli’de örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen 2’nci dalga operasyonda gözaltına alınan 88’si tutuklu, 16’sı tutuksuz ve 42’si aranan toplam 146 sanık hakkındaki davanın, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ki ikinci duruşmasının ara kararında 24 isme tahliye kararı çıktı.

FETÖ/PDY’ye üye olmak, örgüte finans sağlamak, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanmak, KHK ile kapatılan derneklere üye olmak, sohbet toplantıları düzenlemek gibi iddialarla yargılanan sanıkların, örgütün dernek, şirket, okul ve dershanelerinde birlikte hareket ettikleri iddiaları yer alıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFETÖ/PDY
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