24 işadamına flaş tahliye

FETÖ/PDY’ye üye olmak, örgüte finans sağlamak, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanmak, KHK ile kapatılan derneklere üye olmak, sohbet toplantıları düzenlemek gibi iddialarla yargılanan sanıkların, örgütün dernek, şirket, okul ve dershanelerinde birlikte hareket ettikleri iddiaları yer alıyor.

FETÖ / PDY soruşturmaları kapsamında, Denizli’de örgütün finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen 2’nci dalga operasyonda gözaltına alınan 88’si tutuklu, 16’sı tutuksuz ve 42’si aranan toplam 146 sanık hakkındaki davanın, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ki ikinci duruşmasının ara kararında 24 isme tahliye kararı çıktı.

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