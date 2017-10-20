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24 ilde FETÖ operasyonu: 110 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. FETÖ'nün mali ayağına yapılan operasyonda 110 gözaltı kararı var

24 ilde FETÖ operasyonu: 110 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. FETÖ'nün mali ayağına yapılan operasyonda 110 gözaltı kararı var

20 Ekim 2017 Cuma 08:29
24 ilde FETÖ operasyonu: 110 kişiye gözaltı kararı
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İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 ilde FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 110 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir illeri başta olmak üzere toplam 24 ilde Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortaklarınında arasında bulunduğu 110 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin çeşitli adreslerde aramalarının devam ettiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Terörizmin finansmanı', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yardım toplama kanununa muhalefet' suçlarını işledikleri ileri sürüldü.

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İstanbulFETÖ OperasyonuFetö
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