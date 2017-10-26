23 yıl 6 ay hapisle aranan firari yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi ve aynı zamanda kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü İzzet Çınar'ın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi 14124 Sokak'ta olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda zanlı sokakta kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.
Hükümlünün yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve Gaziantep'te cezaevinde yatarken kaçtığı, ayrıca uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçundan da 16 yıl 3 gün hapis cezası aldığı toplamda 23 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
İzzet Çınar, emniyete getirilip işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.
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