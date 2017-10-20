225 kilo 741 gram tütün ele geçirildi

EDİNİLEN bilgilere göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçelerde 15 iş yerine 14 ekip ve 43 polisin katılımıyla yapılan operasyonda yasadışı yollarla getirildiği tespit edilen 225 kilo 742 gram tütün, 103 kilo 253 gram nargile tütünü, 67 bin 542 adet doldurulmuş makron, 427 bin 812 adet boş makron, 148 adet tütün doldurma makinesi, 37 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında 11 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.