225 kilo 741 gram tütün ele geçirildi

EDİNİLEN bilgilere göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçelerde 15 iş yerine 14 ekip ve 43 polisin katılımıyla yapılan operasyonda yasadışı yollarla getirildiği tespit edilen 225 kilo 742 gram tütün, 103 kilo 253 gram nargile tütünü, 67 bin 542 adet doldurulmuş makron, 427 bin 812 adet boş makron, 148 adet tütün doldurma makinesi, 37 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında 11 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.