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22 yaşındaki genç mezarlıkta canına kıydı

Şanlıurfa’da 22 yaşındaki genç mezarlıkta pompalı tüfekle intihar etti

22 yaşındaki genç mezarlıkta canına kıydı

Şanlıurfa’da 22 yaşındaki genç mezarlıkta pompalı tüfekle intihar etti

20 Eylül 2017 Çarşamba 19:17
22 yaşındaki genç mezarlıkta canına kıydı
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OLAY, öğleden sonra Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Mezarlığında yaşandı. İddiaya göre, askerlikten 3 ay önce geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Mehmet Yamangöz, mezarlığın içindeki ağaçların arasında av tüfeğiyle başına ateş açarak intihar etti. Çevredekiler yaşanan olay nedeniyle sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Şahsın neden intihar ettiği konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Genç Mezarlıkşanlıurfa
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