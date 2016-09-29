210 kilo armudu yemek için çalmışlar

İNEGÖL'DE yapılan bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitler Mahallesi'nde Mehmet Emin Üzen'e ait armut bahçesinde hırsızlık yapan Fevzi Ü. ile akrabası olan Savaş Ü.'yü, topladıkları 210 kilo armutu taşırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar verdikleri ifadede, "Geziyorduk. Ağaçtaki Deveci armutları hoşumuza gitti. Yemek için biraz almak istedik. Ama yakalandık" dedi.

İfadeleri alındıktan sonra, adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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