'2018 yılında kamuda kemer sıkacağız'

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "15 Temmuz'dan sonra Türkiye ekonomisi bütün sıkıntılara rağmen 2016 yılında yüzde 3.2 büyüdü ve bu sene de yüzde 5 büyüyeceğiz" dedi.



Bakan Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu yana yüzde 5.7 büyüdüğünün hatırlatarak, "1990 ile 2002 arası Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 3.6 büyüdü. Kişi başına düşen milli gelir dolar cinsinden üç kat arttı. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye ekonomisi bütün sıkıntılara rağmen 2016 yılında yüzde 3.2 büyüdü ve bu sene de yüzde 5 büyüyeceğiz. Gerek üretim gerek yatırım gerek iç talep gerek ihracat gerek istihdam göstergelerine bakacak olursanız, geçen sene Ağustos ayından bu yana Türkiye ekonomisi çok hızlı toparlanmayı yakaladı" dedi.



"Türkiye sürekli büyüyor"



Ekonomiyi canlandırmak için aldıkları tedbirlerin düzenlemelerin 2017 bütçesine 11 milyar maliyeti olduğunu söyleyen Ağbal, "Biz ekonomideki konjonktürel gelişmelere bağlı olarak zamanında gerekli kararlı alıyoruz ve Türkiye sürekli olarak büyüyor. Türkiye ekonomisi güçlü, temelleri sağlam, bankacılık sektörü güçlü, kamu maliyesi uluslararası karşılaştırmalarda bakacak olursak en güçlü olduğumuz yönlerden bir tanesidir. 2018 yılında kamu harcamalarında ciddi anlamda kemer sıkacağız" ifadelerini kullandı.

