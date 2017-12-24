'2018'de toplam 110 bin personel alınacak'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 2018 yılında kamuya toplamda 110 bin memur alınacağını söyledi. Yıldırım, “36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 Diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacak” dedi.
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