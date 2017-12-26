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2018'de herkese müjde var! İşte hayata geçecek düzenlemeler

Yeni yılda mega projeler bir bir hayata geçirilecekken taşerondan esnafa, gençlerden engelli vatandaşlara kadar geniş yelpazede toplumun her kesimini ilgilendiren düzenlemeler de uygulamaya konulacak

2018'de herkese müjde var! İşte hayata geçecek düzenlemeler

Yeni yılda mega projeler bir bir hayata geçirilecekken taşerondan esnafa, gençlerden engelli vatandaşlara kadar geniş yelpazede toplumun her kesimini ilgilendiren düzenlemeler de uygulamaya konulacak

26 Aralık 2017 Salı 11:17
2018'de herkese müjde var! İşte hayata geçecek düzenlemeler
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YENİ yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. Yapımı devam eden mega projelerden 3.havalimanı için 2018 yılı kapıların açılış yılı olacakken çılgın proje Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Santrali için ise temellerin atılacağı yıl olması bekleniyor. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. Esnafa 6 ay maaş desteği, annelere aylık 400 TL bakım desteği gençlere ise 54 TL günlük cep harçlığı gündemde. Öte yandan ehliyet, pasaport ve araç ruhsatlarında da kurum değişiklikleri yaşanacak.2018 yılında stratejik hedeflerde de önemli gelişmeler yaşanacak. F-35 savaş uçaklarının ilk teslimatı yapılacakken, TANAP ve Türk Akımı’nın ilk etapları da devreye alınacak, Akdeniz’de ise ilk derin sondaj yapılacak.

İŞTE 2018 YILINDA OLACAKLAR

– 900 bin taşeron işçisi kademeli olarak kadroya alınacak.

– Kamuya toplamda 110 bin yeni personel alınacak.

– 5 bin engelli istihdam edilecek.

– En az yüzde 40 engelli raporuna sahip engellilere İŞKUR tarafından verilen hibe 50 bin liraya çıkartılacak.

– Pasaport ile birlikte sürücü ehliyetleri çıkartma işlemleri yeni yılla birlikte tamamen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.

– Araç ruhsatını 2018’den itibaren emniyet değil noter verecek.

– Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu açılacak.

– 18-25 yaş aralığındaki gençler çalışmaya başlasalar da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam edebilecek.

– İşi bozulan esnafa da artık 10 ay işsizlik maaşı ödemesi yapılacak.

– İşbaşı eğitimine katılan 2-5 yaş arası çocuğu bulunan kadınlara aylık 400 lira bakım desteği verilecek.

– İşbaşı eğitimilerine katılan gençlere 54 TL ile 75 TL arası günlük harçlık veriilecek.

– 3 veya daha az çalışanı olan esnafın yeni elemanı için 6 ay maaş desteği verilecek.

– Esnafa ucuz e ticaret ve kargo fırsatı sunulacak.

– Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi olarak planlanan Türkiye Kart hayata geçirilecek.

– Çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesinin temelleri atılacak.

– 3. Havalimanı 29 Ekim’de hizmete alınacak.

– Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci- Halkalı banliyö hatları 2018 açılacak.

– Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı 2018’de başlayacak.

– ‘T-625 isimli milli helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

– 2018’de Akdeniz’de ilk derin sondaj yapılacak.

– Mersin’deki Akkuyu Nükleer santralinin temeli atılacak.

– TANAP ve Türk Akımı’nın ilk etapları devreye alınacak.

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2018Yeni Yıl2018 Düzenlemeleri
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