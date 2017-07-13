2017 LYS tercih kılavuzu ile birlikte tercih robotu önem kazanıyor

2017 LYS tercih robotunun nasıl kullanılacağı yüz binlerce aday tarafından merak edilen ve sorgulanan konulardan birisi haline gelmeye başladı. LYS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler Üniversite taban puanlarını merak etmeye başladılar. Gitmek istedikleri Üniversite için kendi puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, 2017 tercih robotuyla birlikte kafalarında bir fikir oluşturabiliyorlar. Peki, 2017 LYS tercih robotu nasıl kullanılır? Tercih yapmadan önce bunlara dikkat!

2017 TERCİH ROBOTU

YÖK'ün hazırlamış olduğu ATLAS tercih robotu, ÖSYM'nin yayımlamış olduğu tercih kılavuzu bilgileri ile üniversite adaylarına kolaylık sağlıyor. Başarı sıralaması ve puan türünün seçilerek tercih edilebilecek bölümlerin kolayca görüntülenebildiği tercih kılavuzu, adaylar tarafından sıkça kullanılacak.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER 26 TEMMUZ TARİHİNDE SONA ERİYOR

ÖSYM tercihlerle ilgili duyuru yayımladı;

"2017-ÖSYS tercih işlemleri,18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercihlerini,18 -26 Temmuz 2017 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.Tercih işlemleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Adayların tercihlerinin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmaları için ekranda “2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeleri gerekmektedir. Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamalıdır.

Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. “Tercih Süresi” tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamaz. Merkezimize gönderilen düzeltme/değişiklik taleplerini içerir dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

2017-ÖSYS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur."

LYS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT

ÖSYM, tercih kılavuzu içerisinde öğrencilere bazı uyarılarda bulundu. Tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce bazı detaylara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen ÖSYM, ayrıntılara dikkat çekti;

*Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

*Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

*Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

OKUL BİRİNCİLERİ İÇİN TERCİH İŞLEMLERİ FARKLI OLACAK

YGS/LYS'lerde başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek.Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlı olacak. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamama durumu ile de karşılaşabilir. Okul birincilerinin kendilerine sağlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmaları gerekiyor.