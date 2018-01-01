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200 lira karşılığında ilişkiye girdiği gencin, cinsel organını ısırdı

Adana'da 28 yaşındaki eskort kız, 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki gencin cinsel organını ısırarak yaraladı

200 lira karşılığında ilişkiye girdiği gencin, cinsel organını ısırdı

Adana'da 28 yaşındaki eskort kız, 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki gencin cinsel organını ısırarak yaraladı

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:05
200 lira karşılığında ilişkiye girdiği gencin, cinsel organını ısırdı
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ADANA'DA eskortluk yapan 28 yaşındaki Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki M. A.'yı cinsel organını ısırarak yaraladı.
İLİŞKİYE GİRDİĞİ ADAMIN CİNSEL ORGANINI ISIRDI
Olay, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olan 'Masal' ve 'Rüya' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.'nın evine gitti. Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.'nın penisini ısırdı.
DAYAK YİYEN ESKORT KIZ, KARAKOLA ŞİKAYET ETTİ
Cinsel organı kanayan adam, Müge U.'yu dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu. Polis, Müge A.'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi'ne götürerek 'Darp raporu' aldı. M. A. olaydan kısa süre sonra yakalandı.

ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDI
Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan M. A. ve Müge U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaIlişkiCinsel Organ
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