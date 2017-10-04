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2. Ordu Komutanı sınırdaki tatbikata katıldı! 17'inci günde bir ilk...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat 17’inci gününe girdi

2. Ordu Komutanı sınırdaki tatbikata katıldı! 17'inci günde bir ilk...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat 17’inci gününe girdi

04 Ekim 2017 Çarşamba 19:55
2. Ordu Komutanı sınırdaki tatbikata katıldı! 17'inci günde bir ilk...
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TSK'nın Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda başlattığı tatbikat 17'inci gününde devam ediyor. Her gün aralıksız süren tatbikatların 17'inci gününde bir ilk yaşandı. Akşam saatlerinde yapılan tatbikata 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katıldığı öğrenildi.
 
Irak askerlerinin katılımıyla devam eden tatbikatta askerler zırhlı araçlar ile bölgeye intikal etti. Burada eğitim alan askerler daha sonra zırhlı araçlara binerek, alanda bulunan zırhlı araçlarda manevra eğitimi yaptı. Gece saatlerinde de devam eden tatbikata 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katıldığı belirtildi.
 

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2. Ordu Komutanı
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