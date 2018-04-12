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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

2 öğrenciyi kavga ettirdi, görüntülenince de çocuğu başından yaraladı

İzmir'de sınıfta iki öğrencisini kavga ettiren matematik öğretmeni, görüntülendiğini anlayınca elindeki tahta silgisini attığı öğrencisini başından yaraladı

2 öğrenciyi kavga ettirdi, görüntülenince de çocuğu başından yaraladı

İzmir'de sınıfta iki öğrencisini kavga ettiren matematik öğretmeni, görüntülendiğini anlayınca elindeki tahta silgisini attığı öğrencisini başından yaraladı

12 Nisan 2018 Perşembe 09:14
2 öğrenciyi kavga ettirdi, görüntülenince de çocuğu başından yaraladı
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 İZMİR'İN Tire ilçesinde bir öğretmen, mesleğinin kutsallığını unutup çocukları kavgaya tutuşturdu. Skandal anları bir öğrencinin kaydettiğini görünce de kafasına tahta silgiyi atarak yaraladı.

ÖĞRETMEN, ÇOCUKLARI KAVGAYA TUTUŞTURDU

Show Haber'de yer alan habere göre, bir lisenin birinci sınıfında matematik öğretmeni, ders anlatacağına iddia göre sandalyesine oturup çocukların kavga etmesini seyretti.

SORUN ÇÖZMEK İÇİN SEÇTİĞİ YOL PES DEDİRTTİ

Bir öğrencinin kayda aldığı aldığı o anlarda çocuklar birbirlerine vurmaya başladı ama öğretmen oralı olmadı. İki öğrenci arasında tartışmayı çözmek için bu yolu seçmişti. Sınıfta yaşanan görüntü kadar sorun çözmek için seçtiği yol da pes dedirtti.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK EDİNCE ÖĞRENCİYİ TAHTA SİLGİYLE YARALADI

Öğrencilerin darbeleri sertleşince öğretmen olayın ciddiyetini anladı ve çocukları ayırmak için ayağa kalktı. O anda görüntülendiğini fark eden öğretmen, öğrenciye attığı tahta silgisiyle öğrencisini başından yaraladı. Öğrenci öğretmenden şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirKavga
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