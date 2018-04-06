2 oğlunu öldüren cani babaya istenen ceza belli oldu

ÜSKÜDAR'DA cinnet getirerek 2 çocuğunu öldüren baba Aslan Güleryüz hakkında "akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Cani baba Aslan Güleryüz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün eşiyle arasında birtakım sorunların yaşandığı, suç tarihinden önce şüphelinin eşi Songül Güleryüz'ün cinsel saldırı ve kasten yaralama iddiasıyla şüpheli hakkında şikayetçi olması üzerine şüpheli hakkında dava açıldığı anlatıldı.

İddianamede, olayın olduğu gece şüphelinin maktul Onur Güleryüz ile aynı odada, maktul Ahmet Güleryüz'ün de kardeşi Orçun Güleryüz ile aynı odada uyuduğu belirtilirken, şüphelinin sabah saat 07.30 sıralarında uyandığı kaydedildi.

ÇEKİÇLE BAŞINA BİRDEN FAZLA KEZ VURMUŞ

Şüphelinin evin girişinde bulunan kömürlükten aldığı çekiçle çocukları Ahmet ve Orçun'un kaldığı odaya girdiği ve Ahmet'in baş bölgesine birden fazla kez çekiçle vurduğunun kaydedildiği iddianamede, şüphelinin aynı odada bulunan Orçun'a yöneldiği, hiçbir şey söylemeden mağdura da çekiçle vurduğu kaydedildi.



ÇEKİCİ BIRAKIP BIÇAKLA SALDIRDI

Şüphelinin, odaya gelen ve engel olmaya çalışan maktül Onur Güleryüz'ün de baş bölgesine birden fazla kez çekiçle vurduktan sonra çekici yere atıp bu defa bıçağı alarak her iki maktüle birden fazla kez sapladığı anlatıldı.

KAÇARAK CANINI KURTARDI

İddianamede, her iki maktülün de olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, mağdur Orçun Güleryüz'ün yaralı bir şekilde kendisini sokağa attığı ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılığı vurgulandı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Şüpheli Aslan Güleryüz'ün cezai ehliyetinin olup olmadığının tespitine ilişkin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan rapora göre olay tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.



2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün, "akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan Orçun Güleryüz'e yönelik eylemlerinden dolayı ise "akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde Aslan Güleryüz, çocukları 22 yaşındaki Ahmet ve 21 yaşındaki Onur Güleryüz'ü bıçaklayarak öldürmüş, 18 yaşındaki Orçun Güleryüz'ü ise yaralamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheli Aslan Güleryüz, mahkemedeki sorgusunda "Eşim beni senelerdir doldurdu. Çocuklarımın ve Sefer Güleryüz'ün DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuklarımın benden olmadığını düşünüyorum" demişti.

Güleryüz, çıkarıldığı mahkemece 'akrabayı kasten öldürmek' ve 'akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.