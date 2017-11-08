2 metre yükseklikten uçan tır iki otomobili parçaladı

EDİNİLEN bilgiye göre, Çanakkale'den Aydın'a kömür tozu taşıyan E.P. idaresindeki 17 HB 844 tır , bariyerleri parçalayarak 2 metre aşağıdaki alt yola uçtu. Alt yolda park halinde bulunan 2 otomobili hurdaya çeviren tır, apartman korkuluklarına çarparak güçlükle durabildi. E.P.'nin Edremit Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yola yayılan kömür tozu ise belediyeye ait iş makinaları tarafından temizlendi.

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