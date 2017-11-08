Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111217
ALTIN
160.151
DOLAR
3.8943
STERLİN
5.1069
EURO
4.5161
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek bekliyor
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek...
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara dikkat
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara...
banner468

2 metre yükseklikten uçan tır iki otomobili parçaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 metre yükseklikten uçan tır, park halindeki iki otomobili parçaladı. Hızını alamayan tır metrelerce sürüklendikten sonra apartman korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada bir kişi yakalandı

2 metre yükseklikten uçan tır iki otomobili parçaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 metre yükseklikten uçan tır, park halindeki iki otomobili parçaladı. Hızını alamayan tır metrelerce sürüklendikten sonra apartman korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada bir kişi yakalandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:24
2 metre yükseklikten uçan tır iki otomobili parçaladı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Çanakkale'den Aydın'a kömür tozu taşıyan E.P. idaresindeki 17 HB 844 tır, bariyerleri parçalayarak 2 metre aşağıdaki alt yola uçtu. Alt yolda park halinde bulunan 2 otomobili hurdaya çeviren tır, apartman korkuluklarına çarparak güçlükle durabildi. E.P.'nin Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yola yayılan kömür tozu ise belediyeye ait iş makinaları tarafından temizlendi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremit Devlet HastanesiTır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşinin katili sevgilisiyle çay demleyip içmişler
Eşinin katili sevgilisiyle çay demleyip içmişler
Tekstil fabrikasında patlama; 4 ölü, 5 yaralı
Tekstil fabrikasında patlama; 4 ölü, 5 yaralı
Yerli otomobildeki şarj özelliği Tesla'da bile yok
Yerli otomobildeki şarj özelliği Tesla'da bile yok

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim