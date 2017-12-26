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2 kişiyi ısıran eşek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Diyarbakır'da, bir kadın ve çocuğu ısıran eşeğin kuduz olduğu tespit edildi. Ergani'ye bağlı Alitaş Köyü karantina altına alındı, giriş-çıkışlar yasaklandı

2 kişiyi ısıran eşek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Diyarbakır'da, bir kadın ve çocuğu ısıran eşeğin kuduz olduğu tespit edildi. Ergani'ye bağlı Alitaş Köyü karantina altına alındı, giriş-çıkışlar yasaklandı

26 Aralık 2017 Salı 16:31
2 kişiyi ısıran eşek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı
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DİYARBAKIR'IN Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir kadın ve çocuğu ısıran bir eşeğin kuduz olduğunrun tespit edilmesinden sonra köy karantinaya alındı. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, "Alitaş köyümüzde görülen kuduz şüphesi üzerine, yetkili birimlerimizce söz konusu bölgede vatandaşlarımız ve hayvanlar aşılanarak köylere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır" dedi.

KAFASINI KESTİLER

Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir eşşeğin bir kadın ve bir çocuğu ısırması üzerine köylüler durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Alitaş köyünde kuduz şüphesi bulunan bir eşek, ekipler tarafından kafası kesilerek Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yapılan tetkikler sonucunda eşeğin kuduz olduğunun ortaya çıkması üzerine, Alitaş köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

EKİPLER UYARILARDA BULUNDU

Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri incelemelerde bulundukları Alitaş köyünde halkı kuduz belirtileri konusunda uyararak, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde hemen yetkili birimlere başvurmalarını istedi.

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