2 Günde 80 otomobil soyan hırsızlar yakalandı

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:09
ANKARA'NIN merkez ilçesi Çankaya'da 14-16 Ocak tarihlerinde park halindeki 80 otomobilin camlarını kırarak, 15 araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
2 GÜNDE 80 HIRSILIK YAPTILAR
Çankaya ilçesindeki Keklikpınarı, Oran, Malazgirt ve Mürsel Uluç mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda 14-16 Ocak tarihlerinde otomobillerin camlarının kırıldığı ve eşyaların çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
NE BULURLARSA ÇALDILAR
Camlarının kırıldığı belirlenen 83 otomobilden 15'inden bozuk para, teyp, monitör, yazıcı, gözlük, yol bilgisayarı, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi eşyaların çalındığı, diğerlerine de hasar verildiği tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan Ş.A. (19) ve E.G'nin (17) benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G. savcılıkça serbest bırakıldı, Ş.A. ise cezaevine gönderildi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:59