2 Günde 80 otomobil soyan hırsızlar yakalandı

ANKARA'NIN merkez ilçesi Çankaya'da 14-16 Ocak tarihlerinde park halindeki 80 otomobilin camlarını kırarak, 15 araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.





2 GÜNDE 80 HIRSILIK YAPTILAR





Çankaya ilçesindeki Keklikpınarı, Oran, Malazgirt ve Mürsel Uluç mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda 14-16 Ocak tarihlerinde otomobillerin camlarının kırıldığı ve eşyaların çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.





NE BULURLARSA ÇALDILAR



