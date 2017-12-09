2 aylık bebeğin katili babası çıktı

AFGANİSTAN'DAN yıllar önce Türkiye’ye gelen A.T. ile kocası S.A. Zeytinburnu’na yerleşti. İki çocukları olan çiftin bir çocuğu daha oldu. Anne A.T., evde oğlunu bırakarak 10 Ağustos'ta bir yakınının yanına gitti. 28 yaşındaki kadın evine döndüğünde 2 aylık oğlunun hareketsiz halde yerde yattığını gördü.

2 aylık bebeğin katili babası çıktıA.T., oğlunu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültedi Hastane'sine götürdü. Küçük çocukta düşmeye bağlı beyin hasarı oluştuğu anlaşıldı. Anne çocuğunu hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Anne çocuğunu bıraktıktan sonra 2 oğluyla Bursa'ya gitti.

2 aylık çocuk tedavisinin birinci ayında 6 Eylül 2017 günü hayatını kaybetti.

Afgan bebeğin ölümü kayıtlara “Yüksekten düşmeye bağlı ölüm” olarak girdi. Ancak gerçek 3 gün önce ortaya çıktı. A.T. bir yakınıyla ölen çocuğu hakkında konuşurken 8 yaşındaki oğlu söze girdi. Afgan çocuk “ Kardeşim düşmedi, ağlıyordu. Babam çok sinirlendi, kardeşimi alarak yere fırlattı. Daha sonra sesi kesildi” dedi. Duydukları karşısında dehşete düşen anne hemen Emniyet’e giderek kocasından şikayetçi oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen bir ekip oluşturdu. Ekipler, Karacabey’e giderek Afgan anneyi İstanbul’a getirdi. İfadesi yenilenen kadından, kocasının arkadaşları ve yakınları hakkında bilgi alındı. S.A adlı baba Zeytinburnu'nda gözaltına alınarak Emniyet’te sorgulandı. Suçunu kabul eden baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.