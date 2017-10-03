2 aile arasında kavga: Ateşe verildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Anbar Mahallesi Erdek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, çadırda yaşayan 2 aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kavgaya taraf bir ailenin yaşadığı çadır ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de kavgaya karışan tarafları ayırdı. Çadırda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, polis ekipleri de kavgaya karışan aileyi geniş güvenlik önlemleri arasında bölgeden uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.