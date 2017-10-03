Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103908
ALTIN
146.095
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7318
EURO
4.1959
04 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
4 Ekim Günlük Burç Yorumu
En sinsi öldüren hastalık: Aort anevrizması
En sinsi öldüren hastalık: Aort...
4 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

2 aile arasında kavga: Ateşe verildi

Kayseri'de 2 aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada, bir ailenin yaşadığı çadır ateşe verildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, itfaiye ekipleri de yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çadırda çıkan yangını söndürdü

2 aile arasında kavga: Ateşe verildi

Kayseri'de 2 aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada, bir ailenin yaşadığı çadır ateşe verildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, itfaiye ekipleri de yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çadırda çıkan yangını söndürdü

03 Ekim 2017 Salı 23:29
2 aile arasında kavga: Ateşe verildi
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Anbar Mahallesi Erdek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, çadırda yaşayan 2 aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kavgaya taraf bir ailenin yaşadığı çadır ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de kavgaya karışan tarafları ayırdı. Çadırda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, polis ekipleri de kavgaya karışan aileyi geniş güvenlik önlemleri arasında bölgeden uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KayseriPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 DHKP-C'li tutuklandı
4 DHKP-C'li tutuklandı
Kestiği ağacın altında can verdi
Kestiği ağacın altında can verdi
AK Parti teklif sundu, İstanbul'un kadim ilçesinin adı değişiyor!
AK Parti teklif sundu, İstanbul'un kadim ilçesinin adı değişiyor!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim