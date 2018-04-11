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19 yaşındaki gence sokak ortasında 10 kurşun

Adana'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan genç, hayatını kaybetti. İnceleme yapan polis, cinayet silahına ait 10 adet boş kovan buldu

19 yaşındaki gence sokak ortasında 10 kurşun

Adana'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan genç, hayatını kaybetti. İnceleme yapan polis, cinayet silahına ait 10 adet boş kovan buldu

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:08
19 yaşındaki gence sokak ortasında 10 kurşun
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ADANA'DA, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Gökay Tunç (19), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet silahına ait 10 adet boş kovan buldu.

KURŞUNLAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Adana merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Gökay Tunç, evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tunç, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Mahalledeki arkadaşları tarafından otomobil ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet silahına ait 10 adet boş kovan buldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaKurşunSeyhan
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