19 yaşındaki genç kız uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

OLAY, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu alınan ihbar doğrultusunda bir kişiden 2 paket bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahıs uyuşturucuyu 19 yaşındaki S.A. adlı genç kızdan satın aldığını itiraf etti ve söz konusu kızdan daha önce de uyuşturucu madde satın aldığını söyledi. Narkotik ekipleri S.A. adlı genç kız ile erkek arkadaşı C.B.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen S.A. ve C.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı cezaevi'ne gönderildiler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.