Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375
Kadınlar her ay bu sorunu yaşıyor
Kadınlar her ay bu sorunu...
Diş röntgeninde radyasyon riskine karşı önlem şart
Diş röntgeninde radyasyon riskine karşı...
8 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
8 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Flaş Haber
Silahlı saldırı: 2 ölü
Kapat
banner468

19 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı

Adana’da 19 adet cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

19 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı

Adana’da 19 adet cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

08 Ekim 2017 Pazar 09:43
19 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı
banner404

SEYHAN ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Savaş Ç., 3 kere tıraş olduğu berbere güven sağladıktan sonra 4’üncü kez gelerek, “Bir yere telefon açmalıyım. Cep telefonunu kullanabilir miyim” diyerek dükkan sahibinden cep telefonunu aldı. Savaş Ç., bu sırada konuşma numarası yaptığı kişiyle tartıştı. Kavga ettiği kişiye iş yerinde bağırmamak için dışarı çıkan Savaş Ç., daha sonra dükkandan koşarak uzaklaştı.
10 mağdurun cep telefonunu dolandırıcılık yapmak, 9 mağdurun telefonunu da açıktan hırsızlık yapmak suretiyle çaldığı belirlenen Savaş Ç.'nin bir kişiden çaldığı tuşlu telefonu eski model olduğu için beğenmediği ve dokunmatik telefonla değiştirdiği ortaya çıktı.
Mağdurların şikayeti üzerine güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen zanlı, Çınarlı Mahallesi’nde çaldığı cep telefonunu satmak isterken Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlı, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfredip hakaretler savurdu.
Adliyeye sevk edilen Savaş Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaCep Telefonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilya imalathanesinde yangın
Mobilya imalathanesinde yangın
Gençler herkesin içinde bir anda yumruk yumruğa girdi
Gençler herkesin içinde bir anda yumruk yumruğa girdi
3 bin TL’ye çalıştıracak eleman bulamıyorlar
3 bin TL’ye çalıştıracak eleman bulamıyorlar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim