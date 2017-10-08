19 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı

SEYHAN ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Savaş Ç., 3 kere tıraş olduğu berbere güven sağladıktan sonra 4’üncü kez gelerek, “Bir yere telefon açmalıyım. Cep telefonunu kullanabilir miyim” diyerek dükkan sahibinden cep telefonunu aldı. Savaş Ç., bu sırada konuşma numarası yaptığı kişiyle tartıştı. Kavga ettiği kişiye iş yerinde bağırmamak için dışarı çıkan Savaş Ç., daha sonra dükkandan koşarak uzaklaştı.

10 mağdurun cep telefonunu dolandırıcılık yapmak, 9 mağdurun telefonunu da açıktan hırsızlık yapmak suretiyle çaldığı belirlenen Savaş Ç.'nin bir kişiden çaldığı tuşlu telefonu eski model olduğu için beğenmediği ve dokunmatik telefonla değiştirdiği ortaya çıktı.

Mağdurların şikayeti üzerine güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen zanlı, Çınarlı Mahallesi’nde çaldığı cep telefonunu satmak isterken Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlı, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfredip hakaretler savurdu.

Adliyeye sevk edilen Savaş Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.