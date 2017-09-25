17 yaşındaki genç, kız kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

OLAY, merkez Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle arasında yapılan düğüne giden Hüseyin Çiftçi ve arkadaşları ile başka bir gruptaki gençler arasında, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Çiftçi ile arkadaşı S.Ç. yaralandı. Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Çiftçi, hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayı gerçekleştiren İ.T. ve H.I. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.