17 yaşındaki genç, kız kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

OLAY, merkez Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle arasında yapılan düğüne giden Hüseyin Çiftçi ve arkadaşları ile başka bir gruptaki gençler arasında, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Çiftçi ile arkadaşı S.Ç. yaralandı. Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Çiftçi, hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olayı gerçekleştiren İ.T. ve H.I. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.