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17 yaşındaki genç Boğaz'da aranıyor...

Arkadaşlarının gözü önünde boğaz sularında kaybolan genç için yeniden arama çalışması başlatıld

17 yaşındaki genç Boğaz'da aranıyor...

Arkadaşlarının gözü önünde boğaz sularında kaybolan genç için yeniden arama çalışması başlatıld

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:29
17 yaşındaki genç Boğaz'da aranıyor...
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BEŞİKTAŞArnavutköy sahilinde Cumartesi günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekipleri bir bot ve iki dalgıç ile denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş'a gelen Furkan Yıldırım serinlemek için Arnavutköy Akıntı Burnunda denize girdi. Bir süre denizde arkadaşları ile yüzen Furkan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle Furkan Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları Arnavutköy sahiline akın etti. Arama çalışmalarının 3. gününde adeta sahilde bekleyen acılı aile, Furkan'ın biran önce bulunmasını bekliyor.
 
BABA MEMDUH YILDIRIM:  BİZ YANDIK. BAŞKA ANALAR BABALAR YANMASIN

Furkan Yıldırım'ın acılı babası Memduh Yıldırım, "İki tane dalgıç ile rama çalışması yapılıyor. 3 gün oldu çocuğum hala bulunmadı. Daha fazla dalgıç olmasını istiyoruz. Ben çocuğumdan umudumu kestim ama cenazesini de alamıyorum.Çocuğum arkadaşları ile 15 Temmuz mitingine gelmişler. Burada denize girdikten sonra mitinge gideceklermiş.Ama nasip olmadı.Buraya korkuluk yapsalar kimse denize girmez. bugün benim çocuğum gitti.Yarın başkasının çocuğu da girebilir.Biz yandık. Başka analar babalar yanmasın" dedi.
 
ANNE KEZBAN YILDIRIM:  CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUZ

Ayakta durmakta güçlük çeken anne Kezban Yıldırım "Cumhurbaşkanımızdan yardım ve destek bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunması için  daha fazla dalgıç istiyoruz. Üç gündür yavrum yok. Çok perişanız." diye konuştu.
Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.
 

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