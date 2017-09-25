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16 yaşındaki kıza taciz iddiasına mahalleli dayağı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 16 yaşındaki kıza uyuşturucu vererek taciz ettiği ileri sürülen şahsa karşı mahalleli ayağa kalktı. Mahalleli, 51 yaşındaki E.S.’yi döverek hastanelik etti

16 yaşındaki kıza taciz iddiasına mahalleli dayağı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 16 yaşındaki kıza uyuşturucu vererek taciz ettiği ileri sürülen şahsa karşı mahalleli ayağa kalktı. Mahalleli, 51 yaşındaki E.S.’yi döverek hastanelik etti

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:14
16 yaşındaki kıza taciz iddiasına mahalleli dayağı
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OLAY, saat 22.30 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi İncirlipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede apart kiralayan 51 yaşındaki E.S.'nin, 16 yaşındaki bir kıza uyuşturucu verip taciz etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Uzun süredir şahsı takip eden kızın yakınları, şüpheliyi apartın girişinde yakaladı. Kızın yakınları, daha sonra E.S.’yi dövmeye çalıştı. Bu esnada, adam bağırarak yardım istedi. 
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırmaya çalışsa da, kızın yakınları, E.S.’ye saldırmaya devam etti. Polis, şüpheliyi kurtarmak için ambulansa aldı. Ancak kızın yakınlarından birisi ambulansın arka kapısını açarak, adamı ambulansın içinde dövmeye çalıştı. Polisin araya girmesiyle E.S., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Olaya karışan ve taciz edildiği iddia edilen kız ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Hastanede tedavisi yapılan E.S., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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DenizliPamukkale
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